L'Arci di Forlì a congresso: Frida Forlivesi confermata alla presidenza

Il nono congresso Arci Forlì ha confermato alla presidenza Frida Forlivese, da tempo nel mondo dei circoli per volontariato e professione, membro del Consiglio Territoriale Arci dal 2018 e presidente dall'ottobre del 2020 per dimissioni anticipate del presidente in corso di mandato. I lavori si sono svolti lunedì scorso all'inzir-Viaggiatori in Circolo. Forlivese ha aperto i lavori con una relazione sui valori dell’Arci costituita 65 anni fa e molto forti ancora oggi. Al congresso hanno partecipato, oltre alle delegazioni delle associazioni e circoli territoriali, il presidente di Arci Emilia-Romagna Massimo Maisto e rappresentanti delle varie Organizzazioni del territorio (Cgil, Legacoop e Pd).

Al termine dei lavori congressuali il nuovo Consiglio ha rieletto Forlivesi. "Lo stimolo per il lavoro di questi ultimi e prossimi futuri anni, indicato sulla relazione presentata dal titolo “Arrendersi al presente è il modo peggiore per costruire il futuro”, pone l’attenzione sui tessuti sociali e la cultura, sulla rete con le associazioni, amministrazioni e sindacati del territorio ed essere di sostegno alle associazioni e circoli affiliati, sempre rivendicando l’importanza della politica associativa e degli scopi comuni", ha rimarcato.