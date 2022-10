Novità sulle piste ciclabili di viale Roma: ecco il doppio senso di marcia

Novità sulle piste ciclabili di viale Roma, sia in direzione centro che forese. Ad annunciarla è il sindaco Gian Luca Zattini, attraverso un post pubblicato su Facebook: "Stiamo istituendo il doppio senso di marcia nelle piste ciclabili poste a margine di entrambe le corsie di marcia. Lo abbiamo fatto per ragioni di sicurezza, per dare la possibilità a tutti i ciclisti di muoversi in piena libertà in ogni direzione". Dal primo cittadino "un ringraziamento particolare ai nostri tecnici che in queste ore stanno installando apposita segnaletica".