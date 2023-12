Nuove tecnologie per la mobilità aerea: se ne parlerà in un meeting di ricercatori e ingegneri

Lunedì il Ceub di Bertinoro ospiterà il Progress Meeting dello Spoke 1 "Air Mobility" del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (Most), finanziato nell’ambito del Pnrr. Il meeting è rivolto a ricercatori e ingegneri interessati ad aspetti che riguardano nuove tecnologie per la mobilità aerea. Il gruppo di Università e di Aziende (tra cui Leonardo S.p.A.) è coordinato dal prof. Giorgio Guglieri del Politecnico di Torino. Il meeting, che ospiterà interventi da parte di Enav ed Enac, è organizzato dai coordinatori del gruppo di ricerca dell’Università di Bologna, Emanuele Luigi de Angelis e Alessandro Talamelli del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Campus di Forlì. Al centro del dibattito vi saranno temi come le nuove tecnologie nel campo della propulsione, dell’aerodinamica, della meccanica del volo e degli studi sull’interazione uomo-macchina. Si parlerà inoltre delle caratteristiche dei velivoli di prossima generazione, di realtà virtuale e di progettazione multidisciplinare, il tutto nell’ottica della sostenibilità e dell’uso sistematico di tecniche digitali. Il formato del meeting prevede una sessione plenaria seguita da riunioni specifiche per i singoli work packages.