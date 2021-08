Nuovi supermercati in via Bertini, il comitato 'No Megastore': "Qualcuno pensa a traffico e inquinamento?"

Le prossime pianificazioni commerciali da via Ravegnana a via Bertini, con il sorgere di nuove medie superfici di vendita finiscono nel mirino anche del comitato 'No Megastore

Le prossime pianificazioni commerciali da via Ravegnana a via Bertini, con il sorgere di nuove medie superfici di vendita finiscono nel mirino anche del comitato 'No Megastore': “Con la visione prospettica e progettuale che questi amministratori hanno ci ritroveremo a diventare una brutta copia metropolitana, grigia e asettica dei caotici suk mediorientali. Con la sola differenza che quelli sono una vera opera d'arte e culla culturale della tradizione locale, mentre la versione nostrana ne è l'esatto opposto, l'antitesi distruttiva”.

Sempre la nota: “Adesso basta, crediamo che l'amministrazione debba intervenire con posizioni chiare, univoche e precise. A questo proposito invitiamo il Sindaco Zattini e il Vicesindaco Mezzacapo e anche eventuali altri componenti dell'amministrazione stessa ad un incontro pubblico in cui chiarire i tanti punti nebulosi esistenti. Serve una nuova rotta e crediamo sia arrivato il momento di capire se questa amministrazione è in grado o meno di traghettare in questa direzione la nostra città”.

Quello che viene richiesto è di rimettere mano il prima possibile al Piano del Commercio del 2017: “Ci suonano ancora nelle orecchie le parole del vicesindaco Daniele Mezzacapo piene di buoni propositi sul fronte di riqualificazione del Piano del Commercio, ci avevamo pure creduto. E ovviamente ora dovremo assistere al classico teatrino del rimpallo della colpa e della solita vecchia storia del "non è più possibile modificare quanto già deciso". Ma una qualche responsabilità qualcuno se la vuole assumere? Perché ci chiediamo anche, ad esempio, cosa si pensa di fare del piano del traffico? Sono state prese idonee misure per regolamentarlo e adattarlo a questa nuova ondata di cemento? E cosa vogliamo dire dell'inquinamento? La zona in cui stanno spuntando come funghi nuove costruzioni commerciali è un'area profondamente vessata dalla vicinanza dell'inceneritore, da una viabilità intensa, da plessi scolastici molto frequentati. Qualcuno queste cose le considera? Troppe domande, troppe poche risposte e anche ove presenti, date al solo scopo di placare la polemica, senza però mai dar loro il seguito promesso”.