Nuovo dpcm: per ritirare la pensione o andare dal tabaccaio servirà il green pass

E' ufficiale il nuovo Dpcm con la lista dei negozi in cui non è richiesto il green pass. A mettere la firma il premier Mario Draghi. Non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid per "esigenze alimentari e di prima necessità". Per "esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie e sociosanitarie", si legge nel testo.

Stesso discorso per "esigenze di sicurezza", negli uffici aperti al pubblico delle forze dell'ordine e delle Polizie Locali e per "esigenze di giustizia". Senza il green pass non si potrà ritirare la pensione all’ufficio postale o andare dal tabaccaio: per queste attività, bisognerà munirsi di certificato verde - anche base, da tampone negativo - o utilizzare i distributori automatici, nel caso delle sigarette.

Per quel che riguarda giornali e libri si potranno acquistare liberamente nei chioschi all'esterno o ai distributori automatici in strada. Nei centri commerciali che comprendono attività diverse sarà consentito entrare senza Pass solo per accedere a negozi essenziali: dunque si potrà entrare liberamente in un centro commerciale se si è diretti in una farmacia o in una parafarmacia ospitata in quei locali. I controlli saranno affidati agli stessi esercenti o al personale dei luoghi in cui è richiesto il pass.

Dove si può andare senza green pass

Questo l’elenco delle attività in cui si potrà entrare anche senza certificato verde: commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.

Si potrà entrare senza green pass nei negozi al dettaglio di prodotti surgelati, di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati. Non è necessario il green pass per rifornimenti di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e nei negozi di articoli igienico-sanitari.

Si potrà entrare senza la certificazione verde nelle attività di vendita di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) e d articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, materiale per ottica, combustibile per uso domestico e per riscaldamento.