Un nuovo prete per la Diocesi di Forlì-Bertinoro: il diacono Francesco Agatensi diventerà "Don" il 20 aprile

Un nuovo prete per la diocesi di Forlì-Bertinoro. Francesco Agatensi sarà ordinato sacerdote il 20 aprile alle 18 in Cattedrale. Dopo la preghiera consacratoria e l'imposizione delle mani del vescovo Livio Corazza seguirà un momento di festa presso l'Istituto Salesiano "Orselli" in via Episcopio Vecchio. Le prime messe celebrate dal prete novello sono previste domenica 21 aprile a Forlimpopoli (San Rufillo) alle 11 e a Santa Sofia (Santa Lucia) alle 17; lunedì 22, alle 10 all'altare della Madonna del Fuoco nel Duomo forlivese.

Originario di Santa Sofia e al presente impegnato nella parrocchia di Forlimpopoli con don Stefano Pascucci, è entrato in seminario a 21 anni mentre stava frequentando Storia all'università. Il 10 settembre scorso è stato ordinato diacono, unico della diocesi in cammino verso il presbiterato, cammino che appunto raggiungerà questa meta il 20 aprile. L'annuncio, dato dalla Diocesi forlivese, è il primo dal 2019, anno in cui, a giugno, venne ordinato sacerdote don Filippo Foietta, attuale parroco della Pianta. Il territorio della Diocesi forlivese conta poco meno di 190 mila abitanti e 128 parrocchie ma i sacerdoti sono attualmente appena 70, di essi, circa la metà ha più di 75 anni mentre solo 8 hanno meno di 50 anni.