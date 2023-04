Nuovo quartierino residenziale in via Golfarelli: progetto depositato in Comune

E’ stata depositata in Comune, per la pubblicazione e le eventuali osservazioni, la proposta di accordo operativo che permette di procedere con un piano urbanistico di tipo residenziale in via Golfarelli. Il piano prevede la costruzione, in più lotti, di villette singole, villette a schiera e palazzine bifamiliari e plurifamiliari in un’area compresa tra via Golfarelli e l’asse della tangenziale, non lontano dall’intersezione tra via Golfarelli e via Bertini.

In totale il progetto prevede superfici coperte per 1.586 metri quadrati in 6 lotti privati, in un’area totale di 15mila metri quadrati, di cui oltre 10mila saranno destinati a verde, parcheggi e la strada di accesso collegata a via Golfarelli. Ben 6mila metri quadrati sono destinati a verde di mitigazione tra il quartierino residenziale e l’asse della tangenziale.

L'Amministrazione Comunale informa quindi che presso la segreteria del Servizio Ambiente e Urbanistica - Area Servizi all'Impresa e al Territorio - del Comune di Forlì è depositata la Proposta di Accordo Operativo ai sensi della Legge regionale 24/2017 per l'attuazione del comparto classificato nel Poc approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 22/06/2016 e s.m.i. come “Progetto integrato di riqualificazione dei vuoti urbani”, denominato “PI4-b”, destinazione residenziale.

Gli elaborati relativi all’Accordo Operativo sono depositati per 60 giorni a decorrere dal 12 aprile e possono essere visionati nei seguenti orari previo appuntamento telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.30 – martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (telefono 0543.712827) o tramite consultazione online. Entro il 12 giugno chiunque può presentare osservazioni sui contenuti dell’accordo operativo pubblicato, che saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.