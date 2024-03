Ritorna l'Old Time Show, in fiera 200 espositori di auto e moto d'epoca e sportive: "Puntiamo ai giovani"

Ritorna con la 19esima edizione l’Old Time Show, mostra scambio di auto e moto d’epoca che andrà in scena sabato e domenica alla Fiera di Forlì. L’evento, organizzato da Romagna Fiere, Crame Aps (Club Romagnolo Auto Moto d’Epoca) e dal Velocifero di Rimini con il patrocinio di ASI (Automotoclub Storico Italiano) e da sempre un appuntamento fisso nazionale per gli appassionati di motori propone oltre alla mostra scambio, l’esposizione di automezzi e veicoli d’epoca appartenenti ai collezionisti e la vendita di pezzi originali di ricambio. Non mancheranno gli spettacoli che animeranno entrambi i giorni.

“Questa edizione dell’Old Time Show sarà rivolta ai giovani per coinvolgerli sempre di più in questo mondo – spiega Simone Velleca, direttore tecnico di Romagna Fiere – ma anche alle famiglie che potranno godersi i tanti spettacoli che andranno in scena all’esterno della Fiera ogni mezzora. Si esibiranno il team Quad Evolution & Stuntman Show Production, le auto della scuola di polizia di Mirabilandia e il Team 96 con il drifting car e i corsi di guida sicura. Inoltre ci saranno tre raduni: quello dell’Alfa Romeo Duetto, quello dell’associazione benefica Svalvolati sull’Adriatico e quello dell’Auto Moto Tuning. Oltre alla solita mostra mercato con 200 espositori ci saranno auto classiche e sportive, moto e la sezione ricambi per le vetture d’epoca”.

L’Old Time Show è uno degli appuntamenti storici della Fiera di Forlì che da quest’anno potrà ritornare ad avere continuità. “L’Old Time Show è il primo evento storico che abbiamo riproposto in Fiera – spiega Valerio Roccalbegni, amministratore unico delle Fiera di Forlì – e ringrazio Romagna Fiere per averci dato la possibilità di organizzarlo e di farlo ripartire. Lo scorso anno abbiamo avuto una grande risposta e abbiamo deciso di puntarci molto, facendolo diventare sempre più importante e ricco di eventi al suo interno. Sono certo questa edizione sarà molto interessante”.

Gli appassionati non potranno non apprezzare le moto esposte dall’ASI, una vera e propria storia delle due ruote dalla Velocette del 1922 alle Ducati di Superbike, e le auto e le moto del Crame, dello Sport Club Velocifero e dall’Hermitage Veteran Engine e i mezzi di trasporto e di lavoro storici del Circolo Italiano Camion Storici. Per il primo anno ci sarà anche uno stand della Polizia Municipale dove sarà promossa la sicurezza stradale e ci sarà la possibilità di provare simulatori di guida e indossare occhiali speciali che simuleranno lo stato d’ebbrezza, per far capire le condizioni di salute in cui si guida quando si è abusato di alcol.

“La Fiera è il fiore all’occhiello della città – spiega Daniele Mezzacapo, vicesindaco del Comune di Forlì con delega allo sport – e questo evento la rappresenta al meglio, perché richiamerà molte persone appassionate e anche giovani. I motori rombanti sono da sempre apprezzati e sono certo che sarà un successo di pubblico”.

L’Old Time Show sarà aperto dalle 8.30 alle 18.30. Il costo del biglietto è di 12€ l’intero e di 10€ il ridotto.

Nel sito www.oldtimeshow.eu, oltre a tutte le info sull’evento, ci sarà la possibilità di scaricare un coupon per avere l’ingresso ridotto.