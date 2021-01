Omicidio durante la lite in casa: la moglie spara al marito e lo uccide

La folle corsa in ospedale alla fine non ha permesso di salvare la vita al marito, mentre per la moglie che ha premuto il grilletto è scattata l'accusa di omicidio. E' il quadro che si è definito per un gravissimo episodio che si è verificato nella tarda mattinata di martedì a Forlì, in via Corrado Benini, traversa residenziale di viale Spazzoli all'altezza della scuola elementare 'Saffi'. Secondo le prime informazioni, una donna di 81 anni intorno alle 12.30 ha sparato un colpo con un'arma da fuoco contro il marito, un uomo di 83 anni, colpendolo alla schiena. Il tutto sarebbe avvenuto nel corso di una lite tra i due anziani coniugi. La donna, pur con problemi di deambulazione, è riuscita a impugnare l'arma, una calibro 22, che il marito, ex vigile urbano, teneva in camera da letto. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118, con l'ambulanza e l'auto medicalizzata.

L'anziano ha perso molto sangue sul posto ed è stato portato in condizioni disperate all'ospedale '"Bufalini" di Cesena. Purtroppo, però, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto anche la Polizia di Stato, con le volanti e la Squadra Mobile – assieme al pubblico ministero di turno -, per le prime indagini del caso, i cui tratti essenziali si sono palesati nell'immediatezza. A dare l'allarme alcuni vicini che, dopo aver sentito un colpo di arma da fuoco e la donna urlare, hanno chiamato la polizia. Da ricostruire ora i dettagli sui motivi che hanno portato a premere il grilletto, con l'esclusione, però, del fatale incidente. La donna è stata portata in Questura, dove è sottoposta a stub per verificare la presenza di polvere da sparo sulle mani. secondo i vicini non erano rari i litigi della coppia. La donna, per poi sparare al marito. L'arma, denunciata, appartiene come altre all'uomo, con la passione per la caccia. La donna, vista la sua non autosufficienza fisica e l'età, potrebbe dopo le indagini in corso essere affidata ai figli.

Ulteriori informazioni in seguito