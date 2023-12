Dalle medie alle superiori, open day al "Ruffilli": si potrà anche provare il simulatore di trattore

Interesse e partecipazione sabato scorso al primo open day organizzato dall’Istituto Professionale Ruffilli e aperto alla cittadinanza e agli studenti di terza “media” nel delicato momento della scelta della scuola superiore. L’Istituto professionale “Ruffilli” è una scuola superiore statale che al termine del quinquennio rilascia un diploma valido per l’accesso all’Università, ma che offre sbocchi professionali mirati e quindi un accesso diretto al mondo del lavoro, con riferimento a cinque specifici indirizzi: "Agrario", indirizzo nato pochi anni fa, per lavorare in numerosi ambiti dell’agricoltura e, perché no, diventare poi liberi professionisti (agrotecnici); "Odontotecnico", unico indirizzo statale in tutta la Romagna, che consente di acquisire un profilo professionale altamente specializzato, ausiliario delle professioni sanitarie; "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale", strada maestra per il conseguimento della qualifica a Operatore Socio - Sanitario; "Grafico", per lavorare nella comunicazione visiva e pubblicitaria in un mondo in cui ormai la comunicazione è diventata il cuore dell’azienda; e "Servizi commerciali", per diventare addetto alla logistica e all’Import – Export e conseguire il diploma di “Tecnico dei servizi commerciali”.

La sede centrale dell’Istituto Ruffilli si trova in centro a Forlì, in via Romanello 6, mentre l’indirizzo agrario ha sede a Roncadello, in via del canale, 32. Sabato si replica, con un doppio appuntamento in contemporanea: nella sede centrale in via Romanello e nella sede distaccata di Roncadello, in via del Canale, 32. L’agrario è un nuovo indirizzo di studio, attivo a Forlì da qualche anno e destinato, quando sarà a regime, a diventare nel territorio una bella realtà formativa. Proprio la settimana scorsa il sindaco Gian Luca Zattini ha inaugurato la nuova serra didattica che sarà a disposizione degli studenti. Chi parteciperà all’open day a Roncadello avrà inoltre la possibilità di sperimentare personalmente un innovativo simulatore di trattore, recentemente acquistato grazie ai fondi Pon, il quale replica anche a livello ergonomico una vera cabina di trattore, consentendo di effettuare simulazioni di guida sia su strada sia in campo aperto, propedeutiche a un futuro utilizzo professionale in campo agricolo.