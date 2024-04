Alloggiano abusivamente in un appartamento e lo trasformano in una centrale dello spaccio: denunciati

Continuano le attività antidroga della Polizia di Stato. Due giovani sono stati denunciati a piede libero per esser stati trovati in possesso di hashish e cocaina. Giovedì sera gli agenti hanno effettuato un blitz all’interno di un appartamento dove i due indagati, coinvolti anche in passato in aggressioni e vicende di spaccio, alloggiavano abusivamente. L’appartamento infatti era segnalato dai cittadini della zona come luogo di possibile incontro per l’acquisto di stupefacenti, peraltro situato proprio a ridosso del parco "Paul Harris" e vicino anche ad asili.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Durante la perquisizione è stata trovata droga, bilancino di precisione e materiale da taglio. Non è stato facile per gli investigatori individuare lo stupefacente (hashish e cocaina), poiché i due giovani lo avevano nascosto in una piccola cassaforte. E’ stato trovato anche un monopattino elettrico rubato ed una banconota falsa. I due uomini sono stati portati in Questura ed è emerso che uno destinatario di provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per la partecipazione a risse ed aggressioni, mentre l’altro è risultato in possesso di una richiesta di permesso che verrà valutata, anche alla luce di pregressi episodi illeciti di cui è stato protagonista. Il proprietario di casa, invece, tenuto conto che non ha presentato alcuna dichiarazione di ospitalità alla Questura, rischia una sanzione fino a 7mila euro, così come previsto a seguito delle misure introdotte dal Decreto Caivano.

Nel corso, invece, di un intervento svolto a ridosso del Parco della Resistenza, ed a seguito di numerose segnalazioni circa la possibile presenza di stupefacente all’interno di un’abitazione, i poliziotti della Squadra Mobile hanno controllato un giovane, trovato in possesso di una dose di cocaina. "I controlli si inseriscono nel dispositivo messo in atto dalla Questura per salvaguardare le condizioni di decoro e vivibilità dei parchi frequentati da famiglie con bambini, anche a seguito di segnalazioni dei cittadini", spiegano dalla questura.