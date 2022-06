Si conclude il mandato del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri: "Tante problematiche legate al Superbonus"

Si sta concludendo in questi giorni il mandato del Consiglio uscente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena, presieduto da Riccardo Neri. Prorogato per un anno oltre il quadriennio previsto per la durata in carica, causa Covid, l’ultima attività del Consiglio in un’ottica di forte digitalizzazione, è stata l’elezione del prossimo Consiglio, svolta totalmente in modalità telematica. L’affluenza in questi termini è raddoppiata rispetto alle precedenti elezioni del 2017, un buon segno da parte degli iscritti.

Le attività portate avanti dal Consiglio in questi anni di mandato sono state molteplici, a partire da un importante aggiornamento al sito istituzionale, strumento funzionale per l’iscritto e per il cittadino che voglia monitorare l’attività dell’Ordine, nonché veicolo essenziale per le notizie nel mondo professionale, sia a livello nazionale sia a livello locale, di opportunità e di dinamiche che si sviluppano attorno alla Provincia di Forlì-Cesena, di cui l’ingegnere iscritto deve essere informato.

Con la pandemia sono state introdotte importanti novità anche dal punto di vista formativo, laddove i seminari ed i corsi prima in presenza e con un numero ristretto di partecipanti sono stati sostituiti da eventi online, contribuendo ad aumentare significativamente la proposta formativa, più frequente viste le modalità telematiche, ma anche, d’altro canto, registrando una maggiore partecipazione da parte degli iscritti.

Sottolinea Neri: "Contestualmente al periodo delicato e difficile, sono state molteplici le problematiche sorte in materia di Superbonus 110%, che hanno richiesto costante presenza e sostegno agli iscritti, i professionisti direttamente coinvolti, coloro che sono stati chiamati a districarsi, con non poca fatica, tra gli ostacoli della burocrazia. Il sostegno dell’Ordine, non solo in materia di Superbonus 110%, tanto attuale, ma in tutte le questioni professionali che possano interessare gli iscritti, è di primaria importanza, affinché i professionisti del settore possano trovare conforto e confronto per svolgere al meglio la loro attività nei confronti del cliente".