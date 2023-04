L'originale idea di una giovane imprenditrice, crea uno shop online di abiti usati per "curvy"

Sostenibile, divertente e libero: questo è il concetto di shopping proposto da"Eppi Collection", il sito di e-commerce creato Eleonora Pellegrini che propone abiti usati, ma in ottime condizioni, alla moda e per taglie plus (dalla 44 alla 60). Eleonora è una 34enne di origini pugliesi, arrivata a Forlì 15 anni fa per studiare Scienze Politiche all'Università, e che, dopo essersi laureata, ha lavorato nel campo della comunicazione e del marketing per marchi prestigiosi della moda italiana.

Quattro anni fa le è nata una bambina e, per conciliare la sua nuova condizione di madre con il lavoro, da poco si è messa in proprio cercando di unire le sue competenze comunicative con l'interesse per l'abbigliamento e la sostenibilità ambientale. "L'esigenza è nata da me. Sono sempre stata una taglia plus, 46/48 - spiega Eleonora - e non nascondo di essermi sentita in imbarazzo in alcuni negozi. Entravo e magari non trovavo la taglia, oppure mi dovevo far piacere quello che c'era. Insomma faticavo a provare quel divertimento che, invece, ho sempre letto negli occhi delle ragazze che hanno a disposizione molti articoli: provano, riprovano, vanno a cercare ancora, scartano, selezionano. Ecco io tutto questo non potevo farlo. E così ho pensato che potesse essere interessante creare uno shop online per curvy dove, invece, anche se non c'è la prova fisica, un cliente può girare attraverso le varie categorie e scegliere abiti alla moda di tutte le taglie. E tra l'altro second hand, sostenibile perché limita il consumo di nuovi materiali. Ovvero un ottimo usato, selezionato e sanificato, acquistato da fornitori specializzati. In più ogni pezzo messo in vendita non ha solo la taglia ma anche le misure per evitare acquisti sbagliati".

L'idea, molto originale, va a occupare uno spazio che finora non era stato utilizzato da nessuna attività imprenditoriale ed Eleonora, ironica, intelligente, ma soprattutto capace, spera che il sito possa ottenere un buon indice di gradimento e acquisti molti clienti, tanti da poter, prima o poi, aprire un punto fisico dove ospitare le sue clienti e cogliere nei loro occhi quel guizzo di divertimento che appare cercando il capo giusto.