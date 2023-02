Otto opere inedite: dopo "Spiragli di Luce" Paolo Graziani stupisce con "Respiro (un altro ancora)"

“Trovo sia fondamentale dare profondità, valore ed intensità ad ogni attimo che ci viene riservato”. Dopo “Spiragli di luce”, Paolo Graziani stupisce con “Respiro (un altro ancora)”. Reduce dal grande consenso di critica e pubblico riscosso con le 33 opere, intrise di fede, esposte all’oratorio San Sebastiano dal 6 al 29 dicembre scorsi, l’artista spirituale forlivese propone, sino al 3 marzo prossimo, un altro emozionante progetto nello spazio di via Giorgio Regnoli, 52, messo a disposizione dell’artista Silvana Cardinale dall’associazione culturale Regnoli41 Aps, in collaborazione con il Buon Vivere. Il nuovo “gesto” espositivo di Graziani nasce da un importante evento di sensibilizzazione sulla ricerca scientifica e sulle malattie rare polmonari, promosso da alcuni anni in città, in aggiunta ad altre particolari situazioni vissute dall’artista.

Grazie ad 8 opere inedite, mai esposte prima, Paolo si cimenta sull’importanza di quell’unica, singola, preziosa inspirazione d’ossigeno: se ci venisse concesso come dono “un altro ultimo respiro” per poter immortalare un immagine, un sentire, un ricordo da portare con noi prima di addormentarci in questa vita e risvegliarci in quella senza fine, su cosa ci soffermeremmo? “Parlo di respiro e della necessità di riflettere sui doni che riceviamo e a volte diamo per scontati, sottovalutandone la profondità. Trovo sia fondamentale dare valore ed intensità ad ogni attimo che ci viene riservato”. Chiaramente, Graziani parla di vita, non di morte. “Purtroppo, già in vita possiamo non aver vissuto se abbiamo smarrito, trascurato affetti: “Contano la misericordia, la carità lo sguardo degli altri, l'essenza, le cosa importanti, ciò che ci transita intorno”. Nelle prime due opere esposte, “Respiro (un altro ancora)” 1 e 2, realizzate nell’ottobre 2022 a tecnica mista materica, l’artista si sofferma sui sorrisi ricevuti: “Ho eseguito due tele in modo da creare un sorriso grandissimo. Ogni sguardo ricevuto mi ha scaldato il cuore e l'animo, mi ha messo a mio agio, mi ha fatto sentire amato, accolto, rispettato, considerato”.

Ma si segnala anche “Respiro (un altro ancora) il mare”: “Dove l’animo va ed esplora orizzonti senza fine, in quel mare che da sempre alberga in me, quello che sento dentro e percepisco fuori, che mi porta ad abbandonarmi e lasciarmi trasportare oltre a ciò che umanamente posso comprendere e in colori crepuscolari mi risulta come una delicata carezza mi scalda ancora di più il cuore”. Ma ci sono anche “Respiro (un altro ancora) chi mi ha amato”, “Respiro (un altro ancora) quel passaggio” e “Respiro (un altro ancora) la proiezione del mio cammino”, senza dimenticare “Respiro (un altro ancora) di ritrovarsi” e infine “Respiro (un altro ancora) il cielo”: “Quando sei steso, a terra, ancora di più che in altre situazioni, sei invitato a uscire da te stesso e guardare oltre, verso l’alto, nel cielo. Capisci che c’è un’unione incredibile con ciò che ci aspetta e ci andrà ad accogliere”.

Graziani è artista forlivese informale, concettuale e materico. Le sue opere nascono da fortissimi pensieri, “umani sentire, che con un’impellente necessità devono fuoriuscire per essere condivisi e posti sul supporto in modo spontaneo, viscerale fuori dai tradizionali schemi classici”, materiali con colori inserti che si miscelano, armonizzano e prendono forma fra loro, dando anima al quadro. Attraverso questa profonda spiritualità, l’artista invita tutti ad addentrarsi nelle sue creazioni, a soffermarsi sull’attimo che viviamo, sull’umano agire, sull’esistenza stessa. Alla fine, “ogni opera è una testimonianza artistica unica, nel tempo e per sempre di questo fortissimo sentire umano”. La mostra “Respiro (un altro ancora)” è visitabile dal lunedì al venerdì 16:30-18.30, sabato e domenica 16:30-20:00.