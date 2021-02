Pagellino, addio ai numeri: incontro online dell'istituto comprensivo: 4 i giudizi

A seguito dell'Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 che ha modificato la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, sostituendo i voti numerici con una classificazione in 4 livelli (in via di prima acquisizione, base, intermedia, avanzata) basata su precisi obiettivi di apprendimento, mercoledì 24 febbraio l'Istituto Comprensivo Predappio ha tenuto un incontro pubblico online per spiegare l'attività di revisione svolta e il documento di valutazione (chiamato "pagellino") che verrà reso disponibile tramite il registro elettronico a partire dal 25 febbraio, dopo le operazioni di scrutinio che si sono concluse lunedì scorso.

"Il documento di valutazione dell'IC Predappio - spiega il dirigente scolastico Donato Cinelli - non è una banale e meccanica conversione tra i voti e i livelli, bensì una raccolta elaborata di informazioni che restituisce in maniera completa la fotografia dello stato di apprendimento dei propri alunni. Ciascuna disciplina è stata valutata sulla base dei suoi specifici obiettivi di apprendimento per cogliere in maniera costruttiva i punti di debolezza e di forza dei singoli alunni, piuttosto che classificarli sulla base di numeri omnicomprensivi".

"L'IC Predappio è attualmente impegnato in un lavoro che coinvolge i 3 ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) per una valutazione finalizzata al miglioramento dell'apprendimento e ad una condivisione in verticale degli obiettivi delle varie discipline, nell'ottica di adempiere al patto di corresponsabilità con le famiglie che copre un arco di vita che va dai 3 ai 14 anni dei propri figli".

La registrazione dell'evento e le slides saranno rese disponibili attraverso il sito dell'Istituto www.comprensivopredappio.edu.it