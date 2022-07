Palazzo del Merenda, restauro a singhiozzo. L'assessore fissa una nuova data per la fine dei primi lavori

E' uno dei cantieri infiniti, quello del Palazzo del Merenda, vale a dire la sede storica della biblioteca comunale e dei musei civici in corso della Repubblica. Nell'ambito di un maxi-progetto previsto per stralci, di fatto da tre anni è al palo il primo degli interventi. “I lavori per la ristrutturazione di Palazzo del Merenda stanno procedendo”, garantisce l'assessore alla Cultura Valerio Melandri, che fissa alla fine dell'anno la conclusione del primo intervento, vale a dire a quasi 4 anni da quando si partì coi lavori, l'8 aprile 2019, poi sospesi per due anni anche a causa del Covid e della necessità di una variante per lavori supplementari e imprevisti.

Dice Melandri: “È di inizio luglio la comunicazione istruttoria approvata dalla Giunta in cui si manifesta la necessità – e la volontà – di un acceleramento reale delle azioni su Palazzo del Merenda. Le ristrutturazioni in corso del primo stralcio comprendono il consolidamento dei soffitti e delle sale di lettura a piano terra e al primo piano. Queste saranno ultimate a dicembre di quest’anno per aprire poi le porte a un processo di ristrutturazione totale che vedrà la luce finale nel 2026”.

Ricorda l'assessore: Grazie al PNRR e al Bando Periferie questo processo non andrà ad aumentare la pressione fiscale sulle spalle dei cittadini, poiché i finanziamenti deriveranno in prevalenza da fondi statali”. E poi indica un cronoprogramma per gli stralci successivi: “La seconda parte vedrà al piano terra la realizzazione del collegamento tra la città e il Campus Universitario e il completamento della nuova Sezione Ragazzi della Biblioteca Moderna. Questi lavori saranno finanziati nell’ambito del Bando Periferie e inizieranno nella primavera del 2023. La terza porzione della valorizzazione – finanziata dal PNRR - coinvolgerà il primo piano e lo scalone monumentale della Biblioteca Antica e prenderà il via nell’autunno del prossimo anno. Il quarto e ultimo stralcio completerà lo sforzo eseguito sul Palazzo del Merenda coinvolgendo anche il complesso dei Musei San Domenico. Anch’esso supportato dai finanziamenti del PNRR, il progetto finale prenderà vita dalla primavera 2023 e concluderà l’intero sforzo sempre nel 2026”.

Per consentire tutto ciò, però, occorreranno delle fasi intermedie. Queste permetteranno ai cittadini e ai visitatori di poter visitare in ogni momento le opere, che saranno spostate più volte in diversi edifici per rendere possibili i lavori di ristrutturazione. Tra la primavera e l’estate dell’anno prossimo, parte del patrimonio della biblioteca del Merenda verrà trasferito nel piano interrato dell’ex Asilo Santarelli, dove sono ancora in corso le opere di restauro che vedranno la luce tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

In seguito a lavori di adattamento e miglioramento, i servizi e il personale della Biblioteca Moderna verranno spostati a Palazzo Romagnoli, che al momento ospita la Collezione Verzocchi. La destinazione finale del Merenda sarà quella delle due grandi biblioteche della città: quella più antica di conservazione (l’Unità Fondi Antichi, Manoscritti e le raccolte Piancastelli) e quella più moderna di consultazione (la Biblioteca Comunale Aurelio Saffi).