Per la Giornata dell’Ambiente scopa e paletta in mano: i giovani ripuliscono gli argini del Montone

Il Rotaract Club Forlì, in collaborazione con il gruppo Wwf Young Italia, celebra sabato la Giornata dell'Ambiente con un intervento di pulizia nei pressi dell'area verde del parco urbano "Franco Agosto", che si concentrerà in particolar modo lungo la sponda del fiume Montone. L'azione, patrocinata dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Forlì, inserito nel calendario delle attività dei Ceas regionali (Centro di educazione ambientale) e sostenuta dal Mause (Multicentro per la sostenibilità e l'educazione ambientale nelle aree urbane) di Forlì, si inserisce all'interno di un contesto territoriale più ampio, dal momento in cui la medesima modalità d'intervento sarà riproposta sul territorio di Cesena, Misano Adriatico, San Marino e Budrio.

L'organizzazione dell'evento ha coinvolto l'intero distretto del Rotaract 2027, i gruppi Alea ed Hera, oltre che le rappresentanze comunali di tutte le aree soggette all'azione di pulizia. "Questa iniziativa cerca di farsi carico di due importanti insegnamenti - premette la presidente del Rotaract Club Forlì, Beatrice Biserni -: da una parte la rimozione di materiali gettati nelle acque, quali plastiche e inquinanti vari, dall'altra la sensibilizzazione dell'attivismo civico al rispetto del patrimonio Ecologico e Ambientale del territorio e in scala più ampia, dell'intero pianeta. Ogni piccola azione, anche quotidiana, consente l'avvio di un processo di educazione e rispetto degli spazi verdi del proprio territorio, preservando la bellezza e soprattutto la salute del suolo e sottosuolo. Il ritrovo è fissato nel Parcheggio dell'argine, via Donne della Costituente, alle 8,45. Per partecipare e per qualsiasi informazione contattare Stanislav (3342501327) oppure Beatrice (3454506763).