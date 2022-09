Piano di sviluppo rurale, dal Gal L'Altra Romagna una serie di avvisi per reclutare figure professionali

Nell’ambito del Piano di sviluppo rurale 2014-2020, sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione tra i soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, il Gal L’Altra Romagna rende noto una serie di avvisi pubblici finalizzati all’individuazione di alcune figure professionali destinate all’assunzione di incarichi per l’attuazione della strategia Leader nell’ambito del Psr della Regione Emilia Romagna Misura 19.

Nello specifico, gli avvisi riguardano l’individuazione di una rosa di candidati da utilizzare per una selezione per titoli ed esami finalizzata all’eventuale assunzione a Tempo Determinato di una figura per le attività di animazione “Animatore del Programma Leader” nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader. L’individuazione di una rosa di candidati da utilizzare per una selezione per titoli e colloquio al fine di conferire un incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo per attività di “Facilitatore”, nell’ambito del Progetto di cooperazione “Echoes” – 19.3.02 – Cooperazione interterritoriale - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, Misura 19 – sostegno allo sviluppo locale Leader. L’individuazione di una rosa di candidati da utilizzare per una selezione per titoli e colloquio al fine di conferire un esperto con competenze paesaggistiche, nell’ambito del Progetto di cooperazione “Paesaggi da Vivere” – 19.3.02 – Cooperazione interterritoriale - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, Misura 19 – sostegno allo sviluppo locale Leader. La pubblicazione di due manifestazioni di interesse per la realizzazione delle azioni previste dal progetto a regia diretta “Valorizzazione filiera carni ungulati”, nell’ambito dell’azione specifica 6.1 della propria strategia.

“Con questi incarichi – aggiunge il Presidente Bruno Biserni – intendiamo continuare con slancio la realizzazione della strategia in corso, arricchendo lo staff del GAL con figure professionali in grado di apportare competenza e conoscenza in settori specifici ed in tematiche che favoriscano lo sviluppo locale, anche in aspetti ed ambiti innovativi, ma di sicuro interesse ed attualità”.