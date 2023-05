Informativa del Comune: "Situazione gravissima. Piena eccezionale in arrivo alla confluenza dei fiumi Montone e Rabbi"

E' lotta contro il tempo per salvare il salvabile. "La situazione meteorologica e lo stato di piena dei corsi d’acqua è gravissima - sottolinea il Comune di Forlì in una nota -. Si raccomanda vivamente di non muoversi dalle sedi attualmente occupate e di non avvicinarsi per alcun motivo ai fiumi, agli argini e alle strade adiacenti. Le persone che abitano ai piani terra e interrati, si portino immediatamente ai piani superiori. Si prevede a brevissimo un fenomeno eccezionale alla confluenza dei fiumi Montone e Rabbi, con amplissima espansione delle acque. Chi ha bisogno di essere evacuato contatti immediatamente la Polizia Locale".