Nel giorno di Santa Caterina si accende il Natale di Forlì. E torna la pista di ghiaccio ellittica in Piazza Saffi

Al via il conto alla rovescia per la terza edizione di “Forlì che Brilla”, la rassegna di eventi e attrazioni natalizie promosse dal Comune di Forlì per celebrare la tradizione e le prossime festività in un clima di gioia e divertimento. Sabato, infatti, oltre ad aprire al pubblico la pista del ghiaccio, la giostrina e le casette di Natale, si accenderanno le luminarie di tutti i corsi e del centro storico. "Sarà un anticipo del Natale importante, con l’apertura di una tra le attrazioni più attese dai più giovani, la pista ellittica del ghiaccio, e l’accensione delle luminarie", annuncia l'assessora al Turismo, Andrea Cintorino.

L'accensione anticipata delle luminarie e l'apertura della pista di pattinaggio, continua Cintorino, è una "decisione presa per stimolare lo shopping natalizio nelle settimane che precedono il 25 dicembre e vivere il nostro centro in un’atmosfera di luci, musica e colori. Le tradizionali casette, con articoli di artigianato, decorazioni e nuove idee regalo, la pista del ghiaccio e la giostrina rappresentano un primo tassello del calendario di iniziative e attrazioni che metteremo in campo per il prossimo Natale, pensate per un pubblico di tutte le età". A margine della pista del ghiaccio, inoltre, tecnici specializzati stanno installando proprio in queste ore l'imponente abete sintetico di proprietà del Comune che si accenderà in occasione della cerimonia inaugurale dell’8 dicembre. La giostrina sarà attiva nei giorni feriali dalle 15,30 alle 20 e nei festivi dalle 9.30 alle 20, mentre la pista di pattinaggio dalle 10 alle 24. Il Mercatino di Natale sarà aperto dalle 9 alle 20.

Sabato ci sarà inoltre la Fiera di Santa Caterina, con il quartiere San Biagio si animerà di bancarelle ricche di dolciumi. Ogni anno, il 25 novembre si celebra Santa Caterina d'Alessandria – vergine e martire, anche se la Chiesa cattolica ha espresso i dubbi sulla esistenza storica di questa santa. In Romagna, soprattutto a Forlì e a Ravenna, Santa Caterina un tempo riceveva i maggiori tributi. Oltre ai torroni, i pasticcieri preparavano dei cioccolatini a forma di campana. Ma i dolci più tipici del 25 novembre sono i biscottini di pasta frolla, ricoperti da una glassa di zucchero o cioccolato, a forma di galletto o a forma antropomorfa, le cosiddette “caterine”. I galletti venivano regalati ai maschietti, mentre le “caterine” alle bambine. La tradizione della celebrazione vuole che in questa occasione i mariti donino un buon torrone artigianale alle proprie spose. Per tutta la giornata in piazza Don Garbin, in prossimità della Chiesa di San Biagio, oltre a torrone, dolciumi e caramelle, trovate articoli da regalo, giochi e prodotti alimentari proposti da una quarantina di bancarelle in un dolce clima di festa.