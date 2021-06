PolStrada di Rocca, 62 anni in una foto: l'immagine simbolo prima della chiusura

Il 29 giugno è l'ultimo giorno di operatività del distaccamento di Polizia Stradale di Rocca San Casciano. L'indomani i cinque agenti presenti saranno trasferiti nei nuovi reparti: quattro nella sezione della Polizia Stradale di Forlì in viale Italia, mentre il comandante del distaccamento, il vice ispettore Marco Mussolini in Questura a Forlì in corso Garibaldi. Sabato mattina a Rocca è stata scattata un'immagine simbolica, la foto con gli ultimi cinque comandanti del Distaccamento di Rocca San Casciano nei 62 anni di storia.

Erano presenti il sovrintendente capo Alfonso Lucchese, il sostituto commissario Giacomino Stefanelli, il sovrintendente cpo Biagio Pasquali, l'attuale comandante vice ispettore Marco Mussolini e l'ispettore principale Fabris Giampietro. Presente anche il sindaco di Rocca San Casciano Lotti Pier Luigi.