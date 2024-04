Ponte dei Veneziani danneggiato dall'alluvione: riapre l'accesso al percorso fluviale

E’ stato riaperto l’accesso al percorso fluviale dal Ponte dei Veneziani. Il sentiero di discesa al fiume era stato irrimediabilmente danneggiato dalle acque durante l’alluvione del maggio scorso così come tutto il percorso fluviale agibile oggi solo in parte. La ricostruzione della staccionata in legno eseguita dai manutentori del Comune unita ai lavori di sistemazione della sponda sinistra del fiume Bidente realizzati nei mesi scorsi dall’Amministrazione Comunale e dalla Regione Emilia-Romagna, permette oggi di raggiungere l’alveo del fiume sotto il ponte dei Veneziani, uno dei luoghi più belli del nostro territorio. "Grazie a tutti coloro che hanno lavorato affinché questo antico passaggio, conosciuto da tutti i meldolesi, fosse reso nuovamente utilizzabile - le parole del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci -. Infine un immenso grazie a tutti quelli che in queste ultime settimane hanno dedicato il loro tempo alla raccolta dei rifiuti presenti sulle sponde del nostro fiume rendendolo, per tutti, più pulito e più bello".