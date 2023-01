Predappio e la cura del territorio: il bilancio sulla manutenzione degli arredi in legno

L'amministrazione comunale di Predappio fa il punto sulla manutenzione degli arredi in legno, interrotta nel corso della stagione invernale. "Abbiamo iniziato realizzando il ripristino delle parti ammalorate e la verniciatura della staccionata del marciapiede che conduce al supermercato Conad e di quella posta lungo il percorso che scende dalla zona di via Toledo verso il ponte di legno sul Rabbi che è stato anch'esso verniciato in tutta la sua parte interna - esordiscono dal Comune -. Sono stati anche ripristinati e messi in sicurezza i traversi in legno del camminamento del ponte. Si è provveduto alla verniciatura della staccionata della zona giochi del parco Cani e Bimbi e di quelle poste sul fronte e sul fianco del cimitero di Predappio Alta. Qui è stato riverniciato anche il cancello in ferro all'entrata e la cappella interna nella parte bassa, danneggiata dall'umidità. Oggetto di manutenzione e verniciatura sono stati anche i parapetti in legno del ponte sul fosso di Trivella".

"Sulla strada provinciale a Fiumana, nella zona dell'incrocio con via Scopeto, si è provveduto alla potatura dei platani, alla pulizia e verniciatura del parapetto in ferro sul fosso. Per quanto riguarda quest'area, abbiamo sollecitato la rimozione della baracca in ferro di proprietà della Provincia e ci hanno assicurato che nell'anno nuovo sarà smontata - viene aggiornato -. Ultimo intervento è stato quello realizzato a Predappio nell'area dietro piazza Garibaldi dove la manutenzione ha riguardato la palizzata ed il parco giochi". Nel corso dell'attuale legislatura, l'Amministrazione comunale informa che "sta ponendo grande attenzione alla cura del capoluogo e delle frazioni attraverso una programmazione puntuale degli interventi che può essere modificata in base a segnalazioni e necessità. La manutenzione degli arredi esistenti sulle aree verdi comunali riprenderà in primavera".