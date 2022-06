Temporali in arrivo, gli ultimi aggiornamenti: "Nella notte fenomeni intensi e possibili nubifragi con grandine"

Dopo giorni di caldo intenso e afoso, il clima dell’Emilia-Romagna è tornato ai valori in linea con la media del periodo, grazie anche alle piogge e ai venti che nella giornata di martedì hanno spazzato via la canicola dell’ultima settimana. "Gli effetti del cedimento anticiclonico sono tutt'altro che finiti, poiché per le prossime ore assisteremo ad un nuovo peggioramento del tempo atteso dalla serata di mercoledì", annuncia il meteorologo di 3bmeteo.com, Alessandro Conigliaro.

TEMPORALI IN ARRIVO - Allerta meteo "gialla" della Protezione Civile

"Un nuovo fronte perturbato proveniente da nord, infatti, porterà un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, e nella giornata di giovedì sono attese ancora condizioni d’instabilità, marcata tra notte e mattino sulla Romagna con forti temporali, grandinate e intense raffiche di vento - spiega Conigliaro -. Seguirà un netto generale miglioramento da venerdì con ultimi residui fenomeni in Romagna, fino al mattino, poi seguirà residua variabilità, con clima ancora ventoso e tempo in prevalenza asciutto. La fase di maltempo sarà accompagnata da un deciso calo termico, con valori che nella giornata di giovedì potrebbero non supereranno i +25°C in Romagna. Per il bel tempo bisognerà attendere il weekend, con nuova rimonta anticiclonica su tutta la regione e temperature nuovamente in rialzo".

Nello specifico di Forlì, "sulla città è atteso un peggioramento del tempo a partire dalla notte tra mercoledì e giovedì con piogge e temporali anche di forte intensità. I fenomeni potranno a tratti potranno risultare intensi, con possibili grandinate e rischio di locali nubifragi, dove potranno persistere i fenomeni. Sono previsti accumuli fino a 20 millimetri, con picchi che localmente potranno risultare superiori. L'instabilità andrà ad esaurirsi nel corso della seconda parte di giovedì con ultimi residui fenomeni nella notte di venerdì. A seguire netto miglioramento del tempo, con residua nuvolosità e tempo asciutto. Il caldo sarà contenuto fino a giovedì, con valori che non andranno oltre i +25°C, in graduale rialzo da venerdì. La ventilazione sarà moderata e a tratti intensa, specie durante i fenomeni temporaleschi". Per il weekend è previsto bel tempo, con sole protagonista e temperature in rialzo.