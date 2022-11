Prime pappe, sonno e capricci: un incontro per neo genitori per condividere gioie, fatiche e dubbi

Il Centro per le Famiglie per la Romagna Forlivese, in collaborazione con Asp San Vincenzo de' Paoli, organizza un incontro per genitori e bambini di età inferiore ad 1 anno. L'evento è gratuito, si terrà al Nido di Galeata (via Togliatti, 14) lunedì 7 novembre alle 10 ed è rivolto alle famiglie residenti nei comuni di Civitella, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore. Si tratta di un incontro rivolto a neo genitori con bambini da 0 a 12 mesi per confrontarsi sui primi mesi di vita con i

nuovi arrivati. Si parlerà quindi di allattamento, prime pappe, sonno e capricci, ma sarà un'occasione per incontrasi, conoscersi e condividere gioie, fatiche e dubbi.All’incontro sarà presente una mediatrice di lingua araba