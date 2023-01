"Atroci dolori alla bocca dopo un complesso intervento ai denti", due dentisti a processo

Si è svolta venerdì mattina, presso il Tribunale di Forlì, la prima udienza nel processo a carico di due medici odontoiatri, a seguito della denuncia presentata da un paziente settantenne residente a Forlì, che si era rivolto ai due professionisti per l’innesto di una protesi dentaria. Una vicenda che ha inizio nel 2018, quando l’uomo, difeso dagli avvocati Domizio Piroddi e Delia Fornaro, che hanno presentato richiesta di risarcimento danni, si sottopone ad un serie di interventi per la rimozione dei denti dell’arcata superiore e di parte di quella inferiore e a successivi innesti di numerosi perni.

Interventi per i quali sottoscrive anche un finanziamento di 11 mila euro, attraverso una finanziaria, per fare fronte alle ingenti spese mediche previste. “Da quel momento la mia vita è diventata un incubo - dice -. Ho cominciato ad essere tormentato da atroci dolori alla bocca, che persistono tuttora, oltre che da perdite dal naso”. Una situazione durata due anni, fino a quando, nel 2020, il paziente decide di sporgere denuncia. Gli odontoiatri sono citati a giudizio, come si legge nel decreto, per lesioni personali, temporanea compromissione della funzione masticatoria e dell’udito e indebolimento permanente dell’organo della masticazione. “Spero che il mio calvario finisca - dice - e che non capiti ad altri quello che è successo a me”. L’udienza è stata rinviata al 20 giugno prossimo. Sarà il giudice a dover definire le eventuali responsabilità, con l'ausilio delle perizie mediche.