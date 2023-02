"Progetti del cuore", un Fiat Doblò per il trasporto sociale di bambini, anziani e disabili

Parte nuovamente il servizio di trasporto sociale di Progetti del Cuore che, unitamente alla generosità delle attività del territorio, potrà garantire anche a Forlì e Cesena il servizio di mobilità gratuita rivolto alle fasce che hanno bisogno di assistenza della nostra comunità. Anziani, ragazzi, bambini, disabili e famiglie in difficoltà del nostro comune avranno a disposizione un mezzo di trasporto Fiat Doblò completamente attrezzato per trasferimenti che aiutino lo svolgimento di piccole e grandi necessità quotidiane: assistenza sociale, cure mediche, istruzione, sport, svago e tanto altro.

Progetti del Cuore collabora con le più importanti Istituzioni e Associazioni di volontariato con lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sul territorio. L’obiettivo prevalente dell’attività è il rafforzamento del senso di unione che lega la collettività, con uno sguardo speciale verso le fasce svantaggiate, che trovano assistenza quotidiana nei progetti di mobilità gratuita e prevenzione sanitaria.

Le aziende che parteciperanno potranno trasferire sul proprio marchio il valore sociale di questa iniziativa ed “abbracciare” le persone più fragili della comunità, cercando di migliorarne la qualità di vita. La Protezione Civile potrà così continuare a occuparsi di coloro che sono meno fortunati, come fa ormai da anni.

“Questo mezzo ci darà una grande opportunità per poter portare a termine le attività collaterali e quelle istituzionali - spiega il presidente Gabriele Russo -. Spesso, per le attività di emergenza abbiamo usato i mezzi di Colonna Mobile della Protezione Civile Regionale. Questo mezzo viene utilizzato per alcuni servizi locali ed è a disposizione degli enti a noi associati. È un mezzo di supporto che serve per tutte le attività che restano fuori da quelle direttamente emergenziali e che riguardano situazioni di gestione della sede e dei trasporti vari. È impiegato prevalentemente nella provincia di Forlì-Cesena, ma in qualche caso è stato utilizzato anche per andare fuori regione. Dipende sempre dalle richieste delle varie associazioni che si appoggiano alla Protezione Civile. Ad esempio, in 2 anni abbiamo percorso quasi 10.000 chilometri”.

"Tra i testimonials di Progetti del Cuore figurano nomi noti dello sport e dell'impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo. Gesti semplici, ma importantissimi, che ognuno di noi dovrebbe seguire. Da soli possiamo fare poco. Insieme possiamo fare molto".