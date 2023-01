"Progetto per Carpinello", si mobilitano volontari e attività del posto: piantati 13 aceri campestri

Serie di iniziative nell'ambito del "progetto per Carpinello", gestito dal Comitato di Quartiere. Con la con la collaborazione e partecipazione al costo di Orto Mio, ditta Albisole, Ristorante Arcquebuse, Pizzeria Margherita e Emilfiori Garden sono stati piantati 13 aceri campestri in via Giselda nel parcheggio della scuola. Ma non solo. Con il patto sottoscritto con il Comune sono state rifatte le vaschette situate d'innanzi i cancelli della scuola.