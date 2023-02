Campigna, riaperto il Passo della Calla: sarà un bianco weekend con impianti aperti e ciaspolate

Fine dei disagi sulla Provinciale 4 del Bidente, tra Campigna e Passo della Calla. Dopo le slavine e gli alberi capitolati, il personale schierato dalla Provincia di Forlì-Cesena è riuscito in tempi rapidi a riaprire l'arteria che conduce verso gli impianti sciistici del comprensorio Forlivese. E nel weekend sarà sicuramente pienone, con tanti forlivesi che sabato approfitteranno della festa patronale in città per godersi il paesaggio innevato. Le condizioni sul crinale sono ottime, col manto bianco che oscilla tra un minimo di 130 ed un massimo di 180 centimetri. Piste e impianti, come riporta il maestro di sci ed albergatore Manuel Tassinari sulla pagina Facebook "Sciare in Campigna", saranno aperte da venerdì.

Gli appassionati potranno quindi usufruire della pista rossa, della pista nera, così come saranno aperti ski-lif, tapis e campo scuola. Si potrà sciare anche sulla pista da fondo di 3 chilometri, come cimentarsi in divertenti discese con lo slittino nell'area bob. E per non finire tante ciaspolate in percorsi escursionisti con guide professionali. Sabato, in occasione del patrono di Forlì, ogni due skipass uno in omaggio (per informazioni è possibile consultare il sito www.campigna.it). Domenica inoltre presso la pista da sci di fondo di Campigna è previsto un corso gratuito di sci di fondo adatto a tutti (dai 10 anni in su), per provare una splendida disciplina che avvicina il mondo dell’escursionismo al mondo dello sci. Il corso si svolgerà sia la mattina che al pomeriggio (previa prenotazione che scadeva il 18 gennaio). E' possibile noleggiare l'attrezzatura in loco al costo di 15 euro, tutto compreso (per informazioni contattare l'hotel Granduca al numero 0543 980051 e chiedere della signora Alca).

Nel weekend, per chi non ha mai ciaspolato o vuole solo la garanzia che il percorso sia facile e del tutto godibile, senza troppa fatica, ci sarà anche la "Ciaspolata n° Zero", organizzata su un percorso di circa 4-5 chilometri con dislivelli molto contenuti (minori di di 200 metri) della durata indicativa di 3 ore, tematizzato sulle caratteristiche della foresta e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. E' possibile noleggiare in loco ciaspole e bastoncini (anche solo uno dei due). Il costo del servizio, che comprende guida ambientale escursionistica e assicurazione è di 20 euro, mentre per i bimbi che non hanno compiuto i 10 anni è di 15 euro. Il punto di ritrovo sarà confermato ai prenotati dell'escursione per mezzo di una mail con tutte le info realizzative (mail prenotazioni@altertrek.it, oppure WhatsApp 3200676766).

Fino a marzo, poi, ogni domenica si potranno fare evoluzioni sullo snowboard al Fun-ghetto Park servito da tapis roulant mentre per gli amanti delle ciaspole ci sono km di sentieri da percorrere tra Campigna e Monte Falco (per il noleggio: il mondo delle ciaspole 0543 980052 o Burraia Chalet 0543 980006). Nelle domeniche di maggiore affluenza sarà attivo un servizio di bus navetta tra le piste e i parcheggi a Passo della Calla. Domenica e festivi per i mezzi di lunghezza superiore a 3,5 metri sarà in vigore il divieto di transito tra Passo della Calla e parcheggio Fangacci, tra le 8.30 e le 16.30. Il programma dettagliato degli eventi si può scaricare dal www.parcoforestecasentinesi.it e da www.visitsantasofia.it. Aggiornamenti su eventi e situazione neve sulle pagine social visitsantasofia.