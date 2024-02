La Uil: "Siamo al fianco degli agricoltori che protestano, la politica comunitaria deve fare un cambio di passo"

"Copagri Forlì-Cesena e le Uil di Forlì e Cesena sono al fianco degli agricoltori che protestano convinti che la politica agricola comunitaria debba fare un cambia di passo che assieme alla tutela ambientale garantisca pero il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola come risorsa primaria del nostro territorio e della nostra economia". Così i segretari della Uil di Cesena Paolo Manzelli, della Uil Forlì Enrico Imolesi e di Copagri Forlì-Cesena Mattia Tampieri, dopo la manifestazione degli agricoltori di martedì scorso, scesi in strada per difendere il futuro delle loro imprese e del settore agricolo in generale.

Dettaglia la Uil: "Semplificazioni burocratiche nelle more della revisione della Pac, no all'obbligo di non coltivare il 4% della superficie agricola, rigetto della proposta di regolamento europeo sull'uso sostenibile dei fitofarmaci in quanto troppo penalizzante per le nostre imprese agricole, e a livello italiano, mantenimento delle esenzioni fiscali ai carburanti agricoli, reintroduzione dell'esenzione Irpef per i redditi domenicali agrari„ riduzione degli ormai altissimi costi di produzione, (concimi, carburanti, ecc.), diverso rapporto con la grande Distribuzione Commerciale che garantisca ai produttori una redditività per le loro colture e eviti distorsioni inaccettabili all' interno della filiera produttiva relegando al produttore ricavi al di sotto dei costi di produzione, controllo serrato della qualità e salubrità dei prodotti agricoli importati che garantisca alle nostre produzioni, pari competitività e prezzi remunerativi".

VIDEO - La voce degli agricoltori: "Vendiamo sotto costo. Siamo sul lastrico"

VIDEO - Il presidio: "Non ci fermiamo finché non saltano teste"

VIDEO - "Siamo sulla stessa barca, ciò che mangiamo tutti lo facciamo noi"

"E non per ultimo, sollecitiamo ancora una volta ristori post alluvione che ancora tardano ad arrivar - concludono -. L'agricoltura, nel territorio forlivese e cesenate, rappresenta tutt'oggi un settore strategico sia per le imprese agricole che per l'intera filiera agroindustriale che ne deriva. Nell'attuale complicato e difficile scenario economico del paese e del nostro territorio non possiamo permetterci di disperdere questa importantissima risorsa. Difendendo la nostra agricoltura difendiamo l’intera economia della comunità forlivese e cesenate".