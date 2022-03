Protesta sindacale con blocco ad oltranza degli addetti alle consegne di elettrodomestici

Si è tenuta mercoledì mattina la protesta sindacale dei 15 lavoratori con base a Forlì del Gruppo Fenix, società logistica che ha sede a Pomezia (Roma). I lavoratori coinvolti nell'appalto per Unieuro, che di fatto si occupano di facchinaggio per la consegna degli elettrodomestici, hanno attuato una manifestazione nella sede di via Borelli. I lavoratori in particolare chiedono chiarimenti su differenze retributive considerate non chiare. Il sindacato territoriale Filt-Cgil, guidato dal segretario Luigi Montesano, spiega che ?i lavoratori hanno incrociato le braccia e non consegnano elettrodomestici? perché ?chiedono il pagamento delle ore straordinarie, varie differenze retributive e il rispetto del contratto collettivo nazionale?. Nella vertenza è stata coinvolta anche Unieuro, come committente dei servizi. ?La protesta andrà avanti ad oltranza finché non arriveranno risposte concrete?.