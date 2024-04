"Prova di coraggio e spirito di servizio" durante l'alluvione: arriva l'encomio collettivo per l'Arma dei Carabinieri

Il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, ha fatto visita al comando dell'Arma di Forlì-Cesena per tributare ai carabinieri della provincia un encomio collettivo, "fiero riconoscimento per il sacrificio, l’abnegazione e l’opera prestata dai militari a favore della comunità forlivese in occasione dei tragici eventi alluvionali dello scorso maggio". Ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Samuele Sighinolfi, l’alto ufficiale ha incontrato i militari della sede ed i comandanti di tutti i reparti territoriali della provincia, rivolgendo loro parole di riconoscimento "per il giornaliero sacrifico profuso nell’assolvimento del delicato compito di mantenere la sicurezza nelle comunità del territorio".

In particolare, Stefanizzi ha voluto formalmente tributare un encomio collettivo al comando provinciale di Forlì-Cesena "per l’opera prestata da tutti i militari nelle tragiche giornate dell’alluvione del maggio 2023". Per quegli eventi, è bene ricordarlo, il territorio della provincia di Forlì-Cesena è stato profondamente ferito, con segni ancora evidenti a distanza di poco meno di un anno. In quel tragico evento i carabinieri hanno saputo dare "prova di coraggio e dedizione, sacrificio e spirito di servizio, rimanendo accanto e supportando i cittadini non solo nei giorni più tragici e difficili, ma anche nel periodo successivo mettendo in campo incessanti servizi antisciacallaggio, prestando assistenza ai territori isolati, portando cibo ed alimenti - anche con mezzi aerei - a quelle comunità rese irraggiungibili da frane e crolli, sino a costituire cellule sanitarie con personale medico a supporto delle persone più vulnerabili". Proprio in ragione di tale impegno che il comandante Interregionale ha inteso riconoscere agli uomini e donne in divisa del Comando Provinciale di Forlì-Cesena un encomio per il servizio prestato a favore dei cittadini.