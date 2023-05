Per i quartieri alluvionati 5 punti di approvvigionamento di alimenti e beni di prima necessità

Il Comune di Forlì allestisce, a partire da mercoledì, cinque punti di approvvigionamento decentrati in altrettanti quartieri della città in quanto, viene sottolineato, c'è "la necessità di raggiungere le zone più colpite dall’alluvione con viveri e beni di prima necessità, tra cui prodotti per l’igiene intima, stivali di gomma, cerate, pale, guanti ed altro".

I punti individuati sono la sede del quartiere Cava in via Sillaro 42; il centro parrocchiale di Villanova in viale Bologna 332; il Pala Romiti in via Sapinia 38 ai Romiti; l'Emporio di Solidarietà Caritas di via Lunga 43 a San Benedetto e via Autoparco a Schiavonia- San Biagio. Dalle 10 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 18 i cittadini colpiti dall’alluvione potranno recarsi nei 5 punti di distribuzione, gestiti dalle associazioni di volontariato Agesci, Caritas, CRI e Misericordia, per il ritiro del materiale e degli alimenti di cui hanno bisogno.

L’operazione è gestita dal Comune di Forlì in stretta collaborazione e con il prezioso supporto dei Comitati di Quartiere. L'amministrazione comunale ringrazia "di cuore tutte le associazioni di volontariato che, grazie ai propri operatori, renderanno possibile questa capillare azione di distribuzione di generi e beni di prima necessità e tutti coloro che hanno donato e continuano a donare alla città di Forlì e alle vittime dell’alluvione".