Un punto di ascolto e aiuto per le richieste di contributi: il servizio gratuito a Villanova

Un aiuto concreto per i residenti del quartiere Villanova di Forlì. Un gruppo di cittadini forlivesi mette a disposizione un punto di ascolto e aiuto tecnico-amministrativo per ne ha bisogno e non ha la possibilità di muoversi dal quartiere. Lo rende noto l forlivese Loris Ceredi, che presenta il nuovo servizio gratuito che avrà sede in viale Bologna 307. Il punto offrirà un aiuto per la compilazione modulistica per la prima fase di richiesta dei contributi, con invio PEC al Comune di Forlì. Tutti gli interessati potranno chiamare da lunedì 5 giugno il numero 0543/32551.