Il quartetto di Chico Freeman e Antonio Faraò incanta il pubblico del “Dragoni”

Mercoledì il Teatro Dragoni di Meldola ha ospitato una serata di grande musica in occasione del Festival “Artusi Jazz”, che ormai da tre anni porta nella città i più importanti interpreti della scena musicale nazionale e internazionale. A salire sul palco del Dragoni, il saxofonista Chico Freeman, una leggenda vivente del jazz d’avanguardia statunitense degli anni ‘70 e ‘80, e il pianista Antonio Faraò, uno dei grandi maestri dello strumento in ambito jazz a livello mondiale, coadiuvati da Makar Novikov al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria, per una performance che ha reso omaggio al grande John Coltrane.

Il concerto è stato poliedrico e ricco di sfumature stilistiche, una sintesi tra il fraseggio vulcanico di Freeman, la potente sezione ritmica di Fiore e Novikov, il ritmo e le brillanti armonie del piano di Faraò. I quattro musicisti hanno eseguito sia brani classici di Coltrane, sia composizioni originali di Freeman e dello stesso Faraò. Emozionante il finale con un brano di Coltrane, “Alabama”, scritto in risposta alla strage di Birmingham del 1963, in cui vennero uccise 4 bambine, e dedicato da Freeman ai bambini di Gaza, vittime oggi di una guerra senza fine.

L’assessore alla Cultura Michele Drudi, presente alla serata, evidenzia che “il Teatro Comunale Dragoni di Meldola si conferma un palcoscenico ideale per eventi musicali di grande livello - aggiungendo poi un plauso a - un Festival che unisce la vallata del Bidente con una serie di appuntamenti che arricchiscono l’offerta culturale del nostro territorio, dando occasione alla cittadinanza di incontrare artisti ed espressioni musicali di grande qualità e di rilievo internazionale.”