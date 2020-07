Quartieri compatti in attesa della riforma, in 31 firmano un documento: le richieste

Un documento condiviso col quale si chiede "la possibilità di essere ascoltati". A sottoscriverlo ben 31 Comitati di Quartiere, che venerdì scorso si sono confrontati dopo l'annuncio del'assessore Andrea Cintorino di una "profonda revisione" del regolamento dei quartieri. "Garanzia di elettività, apoliticità a tutti i livelli di partecipazione e potenziamento del ruolo delle Zone sono i tre punti cardine sui quali ruota l'auspicio posto in essere dai Coordinatori", spiega la coordinatrice della Zona Nord, Sara Conficconi.

"Con una piena comunione di intenti ci si è concentrati sull'esigenza di mostrare quanto questi valori siano trasversali e condivisi, interpretati nel medesimo modo proprio perchè fondanti l'identità di questi organismi - illustra Conficconi -. Proprio in virtù di ciò la richiesta corale che emerge è quella di ottenere quanto prima la convocazione dell'assemblea della Partecipazione, vedendo questo passo come un momento in cui palesare la compattezza delle richieste di ascolto e dei principi in esse contenute, ma soprattutto come il passaggio chiarificante e restitutivo che ci si aspetta da parte dell'amministrazione".

"Ancora oggi non si è in possesso di nulla di scritto e quindi non ci sono certezze nè riferimenti certi, ma ciò basta, unito alla presentazione fatta dall'assessore Cintorino il 3 luglio scorso, a preoccupare i Quartieri e a porli in difesa dell'indipendenza e della terzietà che da sempre rappresentano", prosegue Conficconi, che conclude: "Ci si augura quindi che la convocazione di questa assemblea della Partecipazione possa essere il modo per porre chiarezza e linearità a questa attesa riforma che dovrà saper curare le ferite create da vecchie imperfezioni e farlo senza lasciare cicatrici inficianti democraticità e partecipazione trasversale".

I Comitati Sottoscriventi

Bagnolo

Barisano

Bussecchio

Cà Ossi

Carpena

Carpinello - Rotta - Castellaccio

Cava

Borgo Sisa

Foro Boario

Selva - Forniolo

Magliano - Ravaldino in Monte - Lardiano

Musicisti - Grandi Italiani

Pianta - Ospedaletto - Coriano

Pieve Acquedotto

Pieve Quinta - Caserma - Casemurate

Poggio

Ravaldino

Resistenza

Romiti

Ronco

Rovere

San Benedetto

San Giorgio

San Leonardo

San Lorenzo in Noceto

San Martino in Strada - Grisignano - Collina

San Varano

Spazzoli - Campo Marte - Benefattori

Vecchiazzano - Massa - Ladino

Villafranca

Villa Grappa - Castiglione - Petrignone - Ciola