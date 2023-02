Raccolta differenziata, prosegue l'impegno del Comune: nuovi cestini nei parchi della città

Nuovi cestini per la raccolta rifiuti nei parchi della città. "Prosegue il nostro impegno per la diffusione di buone pratiche in materia di raccolta differenziata nelle aree verdi della nostra città", afferma il sindaco Gian Luca Zattini, nel presentare le nuove installazioni in via Ribolle. "Ma sono tantissime le zone dove siamo già intervenuti - prosegue il primo cittadino -. Nel dettaglio al Polisportivo Buscherini, al Parco Paul Harris, al Parco Dragoni, alla Piscina comunale, al Polisportivo Treossi, allo stadio "Morgagni", al Polisportivo Cimatti, al parcheggio della scuola Rodari, al Parco donne della Resistenza, al Giardino Silvestroni, al Polisportivo Casadei e al Parco Caduti". Conclude il sindaco: "Prossimamente, interverremo anche a Raketown, al Quattro, presso l’impianto sportivo Zanfini, alla Cava, presso il polisportivo Monti e a Villafranca, presso il polisportivo Giulianini".