Si allontanano da casa nel weekend di Ferragosto: 48 ore di paura, adolescenti trovate a Forlì

Con una banale scusa si erano allontanate da casa, facendo vivere un Ferragosto da incubo ai propri genitori e familiari. Due giovani adolescenti del forese forlivese sono state rintracciate lunedì mattina in via Risorgimento dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì. Le ricerche sono partite nel primo pomeriggio di sabato, intorno alle 13.30, dopo che i familiari hanno sporto denuncia al comando dell'Arma della Compagnia di Meldola. Immediatamente è stato attivato il piano "persone scomparse" coordinato dalla Prefettura, col coinvolgimento delle forze dell'ordine anche dei territori limitrofi.

La Compagnia di Meldola ha schierato tutte le forze disponibili nell'attività, con servizi notturni in tutta la vallata del Bidente, impegnando decine di pattuglie, anche del Nucleo Operativo e Radiomobile, al comando del tenente Gino Lifrieri. Le ricerche sono proseguite anche nella domenica di Ferragosto. Le due ragazze avevano spento i rispettivi telefonini, rendendo ancora pià difficoltoso il lavoro degli investigatori.

Sono state perlustrate anche stazioni ferroviarie e autobus non solo del Forlivese, ma anche delle province romagnole e della Riviera, ma senza riscontri. Lunedì mattina il lieto fine. Le ragazze sono state intercettate in buone condizioni di salute in viale Risorgimento da una pattuglia dell'Arma della Compagnia di Forlì e portate al comando di Corso Mazzini. Al termine delle formalità di rito, nel corso delle quali hanno fornito spiegazioni circa i motivi dell'allontamento, sono state riaffidate ai familiari.