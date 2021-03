Rapina e strappa i vestiti alla fidanzata durante la lite. La borsa? Gliela ridà lanciandola dalla finestra

E' stato quindi denunciato per rapina e danneggiamento l'uomo protagonista dell'aggressione, trovato dalla Polizia alla finestra ancora intento a inveire contro la compagna

Ha rapinato, percosso e strappato i vestiti alla fidanzata durante una lite in strada. E' stato quindi denunciato per rapina e danneggiamento l'uomo protagonista dell'aggressione, trovato dalla Polizia alla finestra ancora intento a inveire contro la compagna. L'episodio è avvenuto in prossimità del piazzale del Lavoro, circa una settimana fa. La Polizia è intervenuta a seguito di segnalazione giunta al 112 con la quale alcuni testimoni segnalavano una lite tra un uomo e una donna, durante la quale quest’ultima era stata colpita e le era stata sottratta la borsa.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, giunti sul posto e sentiti i testimoni, hanno individuato la vittima, ancora nei pressi, vistosamente spaventata e col giubbotto strappato. La ragazza ha raccontato che poco prima era andata a fare visita al suo partner, poi tra loro era nata una discussione che si era trascinata fino in strada, dove era culminata col danneggiamento del cellulare, percosse e strattoni fino a procurare il danneggiamento dei vestiti; infine l’uomo si era appropriato della borsetta portandosela in casa, poi gliel’aveva restituita buttandola dalla finestra. I poliziotti delle volanti hanno raggiunto l’autore dell’aggressione, un 41enne italiano, ancora affacciato al terrazzo della sua abitazione da dove continuava ad inveire. A conclusione dell’intervento gli è stata notificata una denuncia.