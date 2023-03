Rassegna libraria “Sindacato e politica”, si inizierà omaggiando il giuslavorista Luigi Mariucci

L’Associazione Luciano Lama organizza una rassegna libraria con la riflessione sulle trasformazioni che sono avvenute in campo economico e sociale e alle conseguenti inedite sfide a cui è chiamato a rispondere il movimento sindacale. Si vuole inoltre rendere omaggio ad alcuni protagonisti delle vicende di questo periodo storico. Periodo tanto inedito che chiama in causa il tema della salute (pandemia) la rivoluzione digitale, persino il ritorno della guerra in Europa (Ucraina), il riaffacciarsi con successo in politica di una destra neofascista, populista e sovranista con rischi anche di involuzioni istituzionali che richiede un aggiornamento della cultura sindacale e politica per offrire chiavi di lettura, comportamenti, azioni utili ad affrontare questo nuovo millennio così problematico e contraddittorio.

La rassegna letteraria inizierà omaggiando il prof Luigi Mariucci giuslavorista, già assessore regionale in Emilia Romagna, tra i componenti del comitato scientifico dell’Associazione Luciano Lama con la presentazione del suo ultimo lavoro, il libro “Il segreto della politica”.

L’iniziativa avrà luogo martedì 28 marzo alle ore 17 nei locali Cgil via Pelacano 7 Forlì sala Luciano Lama Interverranno il prof Gianguido Balandi professore emerito Università di Ferrara e della redazione de “Il Mulino” , il Prof.Giorgio Calderoni (fondazione Alfred Lewin), Roberto Camporesi (nuova Civiltà delle macchine), Maria Giorgini Segretaria generale Cgil Forlì, il senatore Vasco Errani già presidente della regione Emilia Romagna.

Nell’occasione sarà consegnata alla famiglia Mariucci una targa ricordo per l’impegno profuso da Luigi in qualità di componente del Comitato scientifico dell’Associazione Luciano Lama Seguiranno in date da definire la presentazione dei libri “La salute è un diritto” di Giovanni Berlinguer, “Bandiere rosse” curato da Luigi Agostini, e infine “Le ragioni della socialdemocrazia” di Salvatore Biasco.