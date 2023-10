Università, il rettore Giorgio Molari ospite al Ceub: "Investiti 300 milioni di euro. Raddoppiati i dottorati di ricerca"

"Ciò di cui abbiamo bisogno, non è una maggiore autonomia degli insediamenti universitari Romagnoli ma un piano di investimenti a lungo termine che ne consolidi e ampli l'attività". Lo ha sottolineato il magnifico rettore Giovanni Molari, ospite martedì scorso al Centro Universitario di Bertinoro, presieduto dal professor Enrico Sangiorgi, alla conviviale Interclub dei Rotary Cesena, Forlì e Forlì Tre Valli presieduti rispettivamente da Massimo Cicognani, Paola Battaglia e Daniele Carloni. Molari ha rimarcato come "il radicamento dei professori sul territorio dove insegnano sia un fattore altrettanto determinante per il successo degli insediamenti universitari romagnoli che necessitano, per alcuni di questi, di un nuovo piano di investimenti per offrire spazi didattici all'altezza della loro formazione di eccellenza".

"L'Alma Mater - ha ricordato Giovanni Molari - ha circa un milione di metri quadri di superficie immobiliare da gestire per la quale ha stanziato nel suo piano triennale circa 300 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per nuove realizzazioni che siano di servizio alle oltre 100mila persone tra docenti, studenti e ricercatori dell'Alma Mater Studiorum. Una popolazione paragonabile ad una città italiana di medie dimensioni che necessita di grande capacità gestionale, coordinamento e di risorse umane, strutturali, tecnologiche ed economiche".

Il professor Sangiorgi ha ricordato l'importanza del Centro Universitario di Bertinoro che accoglie presso le proprie strutture circa 20mila studenti all'anno, per la maggior parte stranieri. Molari ha poi sottolineato la necessità di incentivare l'attrattiva allo studio delle discipline Stem (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) da parte dei giovani e delle imprese di sviluppare la capacità di formare anche al loro interno le skills specifiche che il mercato oggi richiede e a volte difficili da trovare".

"L'Alma Mater - ha terminato il Magnifico Rettore - anche per questo ha raddoppiato negli ultimi anni il numero di dottorati di ricerca anche in collaborazione con aziende". Alla serata erano presenti e hanno portato il loro saluto la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni e il vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza.