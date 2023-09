Riasfaltatura ma anche una nuova segnaletica orizzontale, proseguono i lavori a Castrocaro

Proseguono a Castrocaro Terme e Terra del Sole i lavori di riasfaltatura previsti dall'amministrazione per l'anno 2023. Già realizzati alcuni interventi molto apprezzati, come in via Fratta, in via Conti e nell'intera via Sacco e Vanzetti, mentre negli ultimi giorni si è provveduto a rinnovare la pavimentazione della ciclopedonale lungo Viale Marconi, nel tratto che da Terra del Sole conduce al Polo Scolastico, oltre ad alcuni tratti ammalorati del Viale stesso.

Un programma che proseguirà anche nelle prossime settimane, come illustrato dal Sindaco Francesco Billi durante i recenti appuntamenti pubblici: "Procederemo ulteriormente col piano asfalti 2023 che interesserà altri tratti stradali, ad esempio lungo il viale principale, nel centro storico di Terra del Sole, oltre ad alcune situazioni puntuali considerate prioritarie in base alle valutazioni tecniche. Ovviamente le necessità sono numerosissime e non riusciremo ad accontentare subito tutte le vie bisognose di manutenzione, ma abbiamo cominciato facendoci da una parte. Le tempistiche sono state fortemente condizionate dall'alluvione: siamo un po' in ritardo, ma la stagione ci consente ancora di completare la programmazione stabilita per l'anno in corso". Collegata ai lavori di asfaltatura anche la questione, molto sentita dalla cittadinanza, riguardante la segnaletica orizzontale. A tal proposito il Sindaco ci tiene a precisare: "Avevamo già impegnato delle risorse per rinnovare la segnaletica orizzontale e l'intenzione era quella di procedere prima dell'estate. Anche in questo caso gli eventi calamitosi di maggio hanno stravolto i piani, ma stiamo cercando di recuperare in fretta sulla tabella di marcia. Diciamo che entro l'autunno dovremo riuscire a tracciare la segnaletica stradale sui nuovi asfalti, ma anche a rinnovarla in molti punti dove è diventata ormai evanescente.

In generale la recente alluvione comporterà ancora per molti mesi un impegno straordinario per le attività di nostra competenza: parliamo di una mole di lavori, di progettazioni e di gestione burocratica molto impattante per un Comune delle nostre dimensioni, senza considerare le difficoltà a reperire ditte disponibili. Tuttavia nei prossimi anni l'amministrazione farà il possibile per progredire nella manutenzione della rete stradale sull'intero territorio comunale, così come sta dimostrando di fare fin da questo inizio mandato e nonostante imprevisti di notevole gravità."