Santa Sofia, parte la ricerca di un gestore per l'immobile comunale di Camposonaldo-Calci

Scade alle 12 del 30 agosto 2023 il termine della presentazione delle offerte e della documentazione amministrativa per l'individuazione di un operatore economico per la gestione dell'area e dell'immobile siti in Località Camposonaldo-Calci di Santa Sofia. Le offerte dovranno essere presentate al Protocollo del Comune di Santa Sofia -Piazza Matteotti, 1 con le modalità segnalate nel bando.

"L'immobile - come si legge nel bando - è composto da un piano terra all’interno del quale è stato lasciata la canna fumaria del vecchio camino e da un sottotetto realizzato con un soppalco accessibile da una scala interna in legno. La struttura è in pietra, il tetto è in legno, il pavimento in cotto. L’immobile non ha servizi igienici, la destinazione d’uso è deposito". Per quanto riguarda invece l'area esterna davanti all’immobile e limitrofa alla strada che collega le frazioni Camposonaldo e Calci, questa è stata "trasformata in piazzetta pavimentata aperta al pubblico, illuminata, arredata con aiuole ed attrezzata per la ricarica delle e-bike. Nella piazzetta il vecchio lavatoio prima inutilizzato oggi è diventato una fontana per il turista ed una vasca per abbeverare i cavalli".

L’assegnazione è in regime di concessione d’uso gratuito per la durata di cinque anni rinnovabili. Il canone annuale viene posto uguale a zero in considerazione del servizio, dei lavori richiesti per la manutenzione ordinaria e dei vincoli imposti dai termini del finanziamento ottenuto in merito al reinvestimento degli utili ricavati. Le condizioni generali di gestione dei beni saranno regolate per mezzo di apposita Convenzione da sottoscriversi con l’affidatario.

La scelta dell'operatore economico avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutando sia l'offerta economica che il progetto secondo i criteri specificati nel bando. Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al n. 0543974520- 522 o tramite posta elettronica all'indirizzo lucia.dignani @comune.santa-sofia.fc.it. Il bando integrale contenente le modalità per la partecipazione alla gara, nonché gli allegati da presentare possono essere consultati direttamente dal sito internet del Comune di Santa Sofia.