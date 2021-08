Scomparsa da mercoledì, si cerca un'anziana di 77 anni. Si è alzato in volo anche l'elicottero dei Carabinieri

Da mercoledì non si hanno più sue notizie. A seguito della denuncia sporta dai familiari all'Arma dei Carabinieri, la Prefettura di Forlì-Cesena ha attivato il protocollo di ricerche di persona scomparsa di Gabriella Turchi. Si tratta di un'anziana di 77 anni. L'ultima volta è stata vista nei pressi del centro storico mercuriale, tra Corso Mazzini e Piazza Saffi. Alta circa 150 centimetri, è di corporatura esile. Vestiva al momento dell'allontamento una maglietta bianca con un orsacchiotto azzurro, jeans stretti verdi, sandali azzurri ed una borsa gialla.

Carabinieri della Compagnia di Forlì, Polizia di Stato e Polizia Locale sono impegnati nelle ricerche, ma della signora Turchi nessuna traccia. Si è alzato in volo anche l'elicottero dell'Arma, ma l'attività non ha avuto esito. Purtroppo al momento della scomparsa la 77enne non aveva con se il telefono. Chi la vedesse è pregato di contattare il 112.