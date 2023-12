Ricercato da oltre un anno, la Polizia lo rintraccia in un albergo: in manette

Oltre 500 persone e 130 veicoli controllati, due arresti e altre denunce. Questo l’esito dei servizi di controllo straordinario del territorio - su strada, nei principali luoghi di aggregazione e nei locali - svolti negli ultimissimi giorni e disposti dal Questore di Forlì-Cesena, in occasione delle festività natalizie.

Nel dettaglio, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un giovane, condotto in carcere in quanto sospettato di aver compiuto furti a danno di negozi.

Un secondo arresto risale alla notte scorsa, quando gli agenti delle Volanti hanno fatto irruzione in una stanza di albergo per rintracciare un cittadino albanese, ricercato da oltre un anno, che doveva scontare una condanna a oltre quattro anni di reclusione, per reati in materia di sostanze stupefacenti e di furto.

In occasione di un controllo svolto nella zona industriale di Forlì, invece, sono state riscontrate irregolarità all’interno di un’azienda, gestita da cinesi, impegnati nella lavorazione di poltrone e divani. I poliziotti della Volanti e della Squadra Mobile in questa occasione hanno accertato che alcune persone trovate all’interno erano sprovviste del permesso di soggiorno. Sono state anche riscontrate criticità, con possibili abusi edilizi e in materia antincendio, segnalate alle autorità competenti.

I controlli sul territorio della Polizia hanno consentito di accertare anche diverse violazioni del Codice della strada. Un uomo residente a Forlì, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato fermato dai poliziotti delle Volanti alla guida di una Mercedes, autovettura segnalata per alcuni furti commessi in città. Accertato che il conducente guidava l’auto senza patente, è perciò scattato il fermo amministrativo del veicolo, per almeno tre mesi, e la sanzione fino a 8.164 euro.