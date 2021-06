Anziano scomparso da oltre una settimana: ricerche anche con i droni

Anche martedì Polizia di Stato, Carabinieri Forestali, Protezione Civile, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco - come stabilito dal piano della Prefettura - hanno continuato a perlustrare l'area di Monte Maggiore

Vengono impiegati anche i droni della Protezione Civile nelle ricerche di Sante Cavina, l'anziano ipovedente di 81 anni di cui si sono perse le tracce da circa una settimana. Anche martedì Polizia di Stato, Carabinieri Forestali, Protezione Civile, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco - come stabilito dal piano della Prefettura - hanno continuato a perlustrare l'area di Monte Maggiore, tra la vallata di Massa e quella di Predappio, dove l'anziano si cimentava in camminate. In particolare l'attività si sta focalizzando lungo i tragitti che l'81enne era solito percorrere.

La Polizia di Stato ha diffuso la foto segnaletica nella speranza di individuare qualcuno che l'abbia visto e che possa fornire indicazioni utili. La mobilitazione sta interessando anche Facebook, con la condivisione dell'appello diffuso dal fratello. L'uomo è di bassa statura, alto circa 160 centimetri, magro, con capelli bianchi fino all'altezza della spalla. Al momento della scomparsa indossava un vestito scuro, aveva con un se un bastone ed uno zaino grigio scuro.