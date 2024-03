Ricostruzione post alluvione, la deputata Tassinari a Lattuca: "Intervenire con urgenza sulla Provinciale Della Busca"

La parlamentare forlivese Rosaria Tassinari ha inviato una missiva al presidente della Provincia, Enzo Lattuca, e al responsabile provinciale della viabilità Daniele Valbonesi, per informarli della situazione "ulteriolmente aggravata" lungo la Provinciale 22 Della Busca dopo la recente ondata di maltempo, ma anche della situazione di una frana tra i chilometri 6 e 7 a Montebusca, a circa circa 300-400 metri dal passo omonimo. Tassinari si è attivata "su segnalazione di Tredozio, Portico e San Benedetto e Rocca San Casciano".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"Tale situazione è ritenuta pericolosa per il transito dei veicoli sia leggeri che pesanti, preoccupando molto sia gli abitanti della zona sia tutti coloro che usano questa strada per comunicazioni intervallive, motivi di lavoro e non ultimo per turismo - prosegue l'esponente di Forza Italia -. Sapendo anche che la struttura provinciale alla viabilità sta effettuando in questi giorni sopralluoghi ad hoc e che la struttura del Commissario alla ricostruzione post alluvione Paolo Francesco Figliuolo ha messo a disposizione i fondi necessari per i lavori sulla viabilità della Provincia di Forlì-Cesena, nell’ambito appunto della ricostruzione, chiedo di intervenire con urgenza al più presto possibile, per evitare la chiusura della Provinciale 22, con gravissimi danni per la vita delle popolazioni, l’economia e il turismo della zona, già colpita così gravemente da alluvione, frane e a settembre 2023 anche dal terremoto".