Morrone (Lega) rieletto a Rimini: "Ci ho creduto fin dall'inizio, Gnassi pensava di stravincere"

Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna prevale per 13mila voto sul diretto concorrente Andrea Gnassi. Quello per il collegio uninominale di Rimini alla Camera era di sicuro lo “scontro diretto” di maggior rilievo in Romagna, riguardando due “pesi massimi” della politica romagnola, da una parte l'ex sindaco di Rimini, forte di una base consolidata di consenso personale in città, dall'altra l'ex Sottosegretario alla Giustizia del Governo Conte I, forlivese di Carpinello. Gnassi ottiene comunque l'elezione essendo capolista del Pd nella quota proporzionale.

Gnassi era un avversario temibile, a Rimini ha dimostrato in passato di avere un grande seguito ed anche trasversale. Ha mai pensato di non farcela?

“Da quando ho accettato la candidatura ci ho creduto fin dall'inizio. Il risultato è stato reso possibile anche da una squadra di militanti sostenuta dalla Lega e dalle altre formazioni politiche alleate, 50-60 persone che hanno dormito 6 ore al giorno per un mese e mezzo per raggiungere ogni angolo del territorio, portare in giro il camion-vela, organizzare banchetti”.

Che tipo di campagna elettorale è stata?

“Molto sincera, fatta di banchetti, porta a porta, presenza ovunque fosse possibile, incluse le sagre. Gnassi, che forse pensava di stravincere, si è invece sottratto al confronto diretto, con toni a volte scivolati nel denigratorio”

Le imputano di essere forlivese candidato a Rimini.

“Mi interesserò a tutti i territori romagnoli, da Rimini a Forlì, a Ravenna, come ho già fatto negli scorsi 5 anni. Cercherò di portare avanti un dialogo stretto con le associazioni di categoria; mi spenderò per il parco eolico, mentre Gnassi dopo averlo definito ecomostro ha cambiato idea; lavorerò per un sistema aeroportuale romagnolo con due poli, ed ancora un sistema di infrastrutture ad uso dei romagnoli e del turismo. Sarò tanto a Rimini quanto dalle altre parti, già domenica alla sagra del tartufo a Sant'Agata Feltria, come alla festa di Roncadello”.

Il risultato della Lega non è stato esaltante e si è parlato di dimissioni di Salvini...

“Non bisogna guardare il dato singolarmente, ma il risultato di un centro-destra che ha battuto il centro-sinistra: è questo che ci chiedeva la legge elettorale per vincere. Da parte nostra non abbiamo fatto una battaglia sul nostro simbolo e magari molti elettori della Lega, per una maggiore visibilità di Fratelli d'Italia, il voto questa volta l'hanno dato a loro”.