Divani, materassi e televisori in strada: spuntano cataste di rifiuti "puliti" in zone non alluvionate

In queste ore sono in corso nelle zone più colpite dall’alluvione le operazioni di sgombero da parte dei cittadini di cantine e case allagate, con le strade piene di rifiuti ricoperti di fango, un cimitero di elettrodomestici e mobili in attesa di essere prelevati. Per rimuovere gli oggetti ingombranti, Alea Ambiente ha attivato un servizio eccezionale gratuito di raccolta a domicilio, gestito da squadre di emergenza, per liberare quanto prima strade e marciapiedi e per dare un supporto concreto e tempestivo alle famiglie colpite dall’alluvione.

Nelle stesse ore, da una ricognizione fatta da ForlìToday, sono comparse cataste di rifiuti molto ingombranti anche in zone della città che non sono state colpite dall’alluvione. Una situazione che interessa numerosi quartieri: per esempio il centro storico, nei pressi dell’ex Asilo Santarelli e poco lontano dai Musei San Domenico, in via Cervese in corrispondenza della rotatoria di via Costanzo II, in via Corelli e in viale Due Giugno.

Qui hanno fatto la loro comparsa divani, materassi ed elettrodomestici che, a prima vista, sono in condizioni non certo paragonabili a quelli ricoperti di fango e accatastati nelle vie flagellate dall’alluvione. Sono in molti a chiedersi, anche sui canali social, se non si tratti di svuotamenti che poco hanno a che vedere con l’emergenza alluvione. Probabilmente i danni potrebbero essere riconducibili anche ad allagamenti in piani interrati. Sul ritiro dei rifiuti Alea fa sapere che "sta riorganizzando tutti i servizi, compreso il ritiro degli ingombranti, concentrando il massimo degli sforzi e del personale nelle zone alluvionate", scusandosi per eventuali disagi.