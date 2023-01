"Ringhiere in Festa": premiate le decorazioni di Natale più belle del quartiere Foro Boario e San Benedetto

La casetta del Parco della Pace di via Piave ha ospitato sabato pomeriggio la premiazione del concorso di decorazioni natalizie denominato "Ringhiere in Festa" promosso e organizzato dal Quartiere 9 Foro Boario San Benedetto. Il contest, già lanciato in via sperimentale dai precedenti comitati del quartiere San Benedetto, poi sospeso a causa della pandemia, ha visto la partecipazione di 15 famiglie residenti in tutto il territorio del quartiere, che si sono messe in gioco per far giudicare le loro originali composizioni natalizie da una giuria popolare e da una giuria di qualità.

Il concorso si è avvalso della fattiva collaborazione dell'Assessorato alla partecipazione e dell'ufficio quartieri, nonché di alcuni esercizi commerciali del territorio che hanno contribuito alla diffusione del bando, alla raccolta di iscrizioni e dei voti e al momento conviviale al termine della premiazione. "Il concorso, pensato per rafforzare il senso di appartenenza, per abbellire il quartiere, per festeggiare il Natale, è stato anche un'occasione per i cittadini di girovagare per angoli e vie del quartiere poco noti", afferma Loretta Poggi, coordinatrice del quartiere Foro Boario e San Benedetto

I tre vincitori pari merito selezionati rappresentano le tre anime del quartiere: Luciano Rosina per la zona di Via Pelacano, Gian Luca Gabrielli per l'area di Foro Boario e Roberto Bertaccini per quella di San Benedetto. A questi si è aggiunta la menzione d'onore per i più votati dalle due giurie popolari con i "mi piace" sulla pagina Facebook del quartiere 9 e con i voti raccolti dai negozi: Giorgio Casadei, Maria Antonietta Lombardi con la nipotina Carlotta Azzurra e Patrizia Casadei aiutata dalla nipotina Giulia.

Un momento dell'incontro